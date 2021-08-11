البرنامج الزمني لانتخاب الاتحاد الليبي للجولف

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 08:08 مساء
جانب من اجتماع سابق للجمعية العمومية للاتحاد الليبي للجولف (أرشيفية : إنترنت)

كشفت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد الليبي للجولف البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للجولف عن الفترة 2021 / 2025، وفق التالي:

- من 7 إلى 12 أغسطس: قبول ملفات المترشحين.

- 14 أغسطس: إعلان القوائم الأولية.

- 15 أغسطس: البدء في الطعون.

- 17 أغسطس: إعلان القوائم النهائية.

- 21 أغسطس: الاجتماع الانتخابي.

يذكر أن قبول الطعون في النتائج خلال 24 ساعة من انتهاء الجلسة الانتخابية، والبحث في الطعون خلال 24 ساعة من انتهاء قبول الطعون، وإعلان النتيجة النهائية خلال 24 ساعة من البحث في الطعون.

وتقدم قوائم وملفات المترشحين إلى لجنة الإشراف على هذه الانتخابات، بمقر ديوان اللجنة الأولمبية الليبية بشارع عمر المختار بطرابلس، خلال ساعات الدوام الرسمي.

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