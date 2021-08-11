أواسط الأهلي بنغازي أبطالا للدوري

فريق أواسط الأهلي بنغازي. (أرشيفية : الإنترنت)

حسم فريق الأهلي بنغازي، لقب بطولة الدوري لفئة الأواسط، بعد فوزه أمام النصر بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة النهائية بالتعادل بهدف لكل منهما، باللقاء الذي جرى على ملعب بشير جودة بمدينة المرج.

افتتح فريق الأهلي بنغازي أهداف المباراة في الدقيقة (87)، عن طريق حسين طقطق، قبل أن ينجح لاعبو النصر في خطف هدف التعادل بالوقت القاتل وتحديدًا بالدقيقة 92، عن طريق مروان سلامة، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة، والتي ابتسمت للأهلي بنغازي ويتوج بكأس بطولة فئة الأواسط (الشباب) بالاتحاد الفرعي بنغازي.

وكان الأهلي بنغازي أول المتأهلين لنهائي بطولة دوري الأواسط بعد فوزه على بنغازي الجديدة، بأربعة أهداف مقابل هدف، أما النصر؛ فقد تأهل لهذا الدور بعد فوزه أمام شمال بنغازي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وعلقت الصفحة الرسمية للنادي على تتويج الفريق قائلة: «فريقنا لفئة الأواسط هم أبطال مسابقة الدوري بعد فوزهم على فريق النصر بركلات الترجيح.. رجالنا مستقبل القلعة الأهلاوية توّجوا باللقب عن جدارة واستحقاق ودون أي خسارة».