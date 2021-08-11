إيقاف النشاط الرياضي حتى إشعار آخر

لحظة تتويج فريق الاتحاد بلقب الدوري الممتاز. (المركز الإعلامي للاتحاد)

أصدرت لجنة الأزمة والطوارئ، التابعة لوزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، قرارًا بإيقاف النشاط الرياضي، حتى إشعار آخر.

وقررت اللجنة إيقاف النشاط الرياضي في العديد من المناطق بليبيا، في ظل محاولة البلاد مكافحة التصدي لانتشار الفيروس المستجد.

واستندت اللجنة إلى القرار رقم 120 لسنة 2020 الصادر عن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة؛ حيث أكدت أنها حريصة على سلامة الرياضيين والكوادر الإدارية والفنية والطبية، وكذلك الجماهير من انتشار فيروس «كورونا».

وجاء إيقاف النشاط متوافقًا مع قرارات حظر التجوال في كل البلديات للمنطقة الوسطى وبلديات طرابلس الكبرى وبلديات الساحل الغربي وبلديات الجبل الغربي، وذلك بعد التقارير اليومية الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض والتي أكدت زيادة نسبة الإصابة بالفيروس.

وشدَّدت اللجنة، في بيانها، على إيقاف وتجميد أي نشاط رياضي أو أي تجمعات داخل الأندية الرياضية والمرافق الموجودة بالمناطق السالف ذكرها.

لجنة الأزمة والطوارئ بوزارة الرياضة تقرر إيقاف النشاط الرياضي في بعض المناطق لمكافحة «كورونا». (المركز الإعلامي)