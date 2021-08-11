بعد بيان «كاف» المهم عن دوري الأبطال والكونفدرالية: ليبيا خارج أفضل 12 اتحادا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 10:18 صباحا
شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والليبي. (أرشيفية : الإنترنت)

استبعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» نظيره الليبي من دائرة أفضل 12 اتحادًا داخل القارة السمراء، بعد بيان رسمي أعلن فيه مواعيد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، حيث نجح «الأهلي» المصري في الفوز بآخر نسخة لدوري أبطال أفريقيا على حساب «كايزر تشيفز» بطل جنوب أفريقيا، فيما نجح «الرجاء» المغربي في الفوز ببطولة الكونفدرالية على حساب «شبيبة القبائل» في المباراة التي جمعت الفريقين بدولة بنين.

وجاء بيان الاتحاد الأفريقي، أمس الثلاثاء، بشأن مواعيد قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية على النحو التالي: «مع اقتراب موسم مسابقات الأندية الجديد، سينظم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الجمعة 13 أغسطس الجاري قرعة الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية 2021-22، ستجرى القرعة في القاهرة، أمام الاتحادات الأعضاء في الكاف، على أن تقدم الأندية ممثليها».

وأضاف: «سيبدأ السباق لخلافة الأهلي، الفائز بالنسخة الأخيرة من دوري الأبطال، والرجاء، الفائز بالكونفيدرالية، في 10 سبتمبر المقبل، مع إقامة مباريات الدور التمهيدي الأول، ستبدأ مرحلة المجموعات في فبراير 2022».

وتابع: «يسمح لأفضل 12 اتحادًا وطنيًّا في تصنيف الكاف بدخول فريقين في المسابقات المختلفة، وهي جنوب أفريقيا والجزائر وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا والمغرب ونيجيريا والسودان وتنزانيا وتونس وزامبيا».

وكان النادي «الأهلي» نجح في تحقيق آخر نسختين لدوري أبطال أفريقيا على حساب ناديي «الزمالك» و«كايزر تشيفز» الجنوب أفريقي، حيث تغلب على «الزمالك» بهدفين مقابل هدف وحيد فيما تغلب على الفريق الجنوب أفريقي بثلاثية دون رد، فيما نجح «الرجاء» المغربي في تحقيق آخر نسخة لبطولة الكونفدرالية، ونجح «نهضة بركان» في تحقيق النسخة قبل الأخيرة على حساب «بيراميدز»، لتكون آخر نسختين لدوري الأبطال للأندية المصرية، فيما كانت الكونفدرالية لصالح الأندية المغربية في آخر نسختين عن طريق «نهضة بركان» و«الرجاء».

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