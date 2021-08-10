الركراكي مدرب جديد للافي في الوداد البيضاوي المغربي خلفا للبنزرتي

اللافي في الإطار الأيمن والركراكي في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي «الوداد البيضاوي» بطل دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدرب الوطني وليد الركراكي، خلفاً للتونسي المخضرم فوزي البنزرتي، لتتجه الإدارة إلى تغيير مدرب المحترف الليبي مؤيد اللافي، أحد أبرز أعمدة الفريق المغربي.

ووقع الركراكي، الذي قاد «الفتح الرباطي» للفوز بلقبه الوحيد في دوري المحترفين، عقداً لمساعدة «الوداد» على الدفاع عن لقب الدوري واستعادة لقب دوري الأبطال وكأس العرش، بحسب ما نقلته «رويترز».

وكان «الوداد» انفصل عن المدرب البنزرتي بعد الفشل في بلوغ المباراة النهائية لكأس العرش عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام «المغرب التطواني» الهابط للدرجة الثانية.

نجح «الوداد مع البنزرتي في الوصول إلى المربع الذهبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة، لكنه خرج من الدور قبل النهائي على يد «كايزر تشيفز» بطل جنوب أفريقيا.