«بوابة الوسط» تستعرض ضربة البداية الأفريقية في تصفيات كأس العالم.. بعد اختار 26 لاعبا لـ«فرسان المتوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 09 أغسطس 2021, 04:40 مساء
مباراة منتخب ليبيا أمام السودان في تصفيات البطولة العربية. (أرشيفية - إنترنت)

وجه المدير الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم خافيير كليمنتي الدعوة إلى 26 لاعبًا للانضمام إلى صفوف المنتخب والدخول في معسكر خارجي بتركيا خلال الفترة من 14 إلى 28 أغسطس الجاري، استعدادًا لتصفيات كأس العالم «قطر 2022».

قائمة المنتخب الليبي
اللاعبون هم: محمد نشنوش (الأهلي طرابلس) ومراد الوحيشي (الأهلي بنغازي) ومعاذ اللافي (الاتحاد) والمعتصم بالله صبو (الاتحاد) وعلي سلامة (النصر) وأحمد التربي (كاظمة الكويتي) وعلي يوسف (الأهلي بنغازي) ومحمد المنير (الاتحاد) ومحمد الترهوني (الأهلي طرابلس) والطاهر بن عامر (الأهلي بنغازي) وعبدالله الشريف (النصر) وفيصل البدري (الهلال).

أيضًا ضمت القائمة، عمر الخوجة (الاتحاد) ومحمد التهامي (النصر) ومحمد الجورني (الصفاقسي التونسي) والمعتصم بالله المصراتي (سبورتينغ براغا) وأمين عمير (الاتحاد المصراتي) والسنوسي الهادي (العربي الكويتي) ومؤيد اللافي (الوداد البيضاوي المغربي) وحمدو الهوني (الترجي التونسي) ونورالدين القليب (السويحلي) ومحمد صوله (الصفاقسي التونسي) ومحمد الطبال (شبيبة القبائل الجزائري) ومحمد زعبيه (الاتحاد) ومعاذ عيسى (الاتحاد).

تقسيم المجموعات
يذكر أن ليبيا في المجموعة السادسة رفقة منتخبات مصر وأنغولا والغابون، وتشارك في تصفيات المرحلة الثانية، وتضم 40 منتخبًا أفريقيًّا، وزعت على 10 مجموعات.

المجموعة 1: الجزائر وبوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي.
المجموعة 2: تونس وزامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية.
المجموعة 3: نيجيريا والرأس الأخضر وأفريقيا الوسطى وليبيريا.
المجموعة 4: الكاميرون وساحل العاج وموزمبيق ومالاوي.
المجموعة 5: مالي وأوغندا وكينيا ورواندا.
المجموعة 6: ليبيا ومصر وأنغولا والغابون.
المجموعة 7: غانا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وزيمبابوي.
المجموعة 8: السنغال والكونغو وناميبيا وتوغو.
المجموعة 9: المغرب وغينيا والسودان وغينيا بيساو.
المجموعة 10: الكونغو الديمقراطية وبنين ومدغشقر وتنزانيا.

تتبارى كل مجموعة فيما بينها من مرحلتين (ذهابًا وإيابًا) ويتأهل أول كل مجموعة إلى المرحلة الثانية، ليكون الإجمالي10 منتخبات، ويتم إجراء القرعة، ليلتقي كل فريقين في مباراتين ذهابًا وإيابًا، ليتأهل خمسة منتخبات إلى نهائيات كأس العالم «قطر 2022».

الجولة الأولى
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الأربعاء، الأول من سبتمبر المقبل، موعدًا لمباريات الجولة الأولى لهذه التصفيات، ففي المجموعة الأولى، يلتقي منتخب النيجر مع بوركينا فاسو، والجزائر مع جيبوتي، وفي المجموعة الثانية تونس تتبارى مع غينيا الاستوائية وموريتانيا تواجه زامبيا، وفي المجموعة الثالثة نيجيريا تلتقي ليبيريا، والرأس الأخضر مع أفريقيا الوسطى.

في المجموعة الرابعة، الكاميرون يلتقي مالاوي وموزمبيق مع ساحل العاج، وفي المجموعة الخامسة، مالي يلتقي روندا وكينيا مع أوغندا، وفي المجموعة السادسة، ليبيا تلتقي الغابون ومصر تتبارى مع أنغولا، وفي المجموعة السابعة، زيمبابوي تلتقي جنوب أفريقيا وغانا وإثيوبيا، وفي المجموعة الثامنة، ناميبيا تلتقي الكونغو والسنغال مع توغو، وفي المجموعة التاسعة، غينيا تلتقي غينيا بيساو والمغرب تتبارى مع السودان، وفي المجموعة العاشرة، مدغشقر تلتقي بنين وتنزانيا تتبارى مع جمهورية الكونغو.

الجولة الثانية
يشار إلى أن الجولة الثانية للتصفيات ستقام، الأحد 5 سبتمبر المقبل، وفي المجموعة السادسة ليبيا تواجه أنغولا، ومصر تلتقي الغابون.

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