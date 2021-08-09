علي العر عاشر دولية كرواتيا للشطرنج

لاعب الشطرنج علي العر. (أرشيفية - إنترنت)

جاء الليبي علي العر في الترتيب العاشر لبطولة «سبليت» الدولية للشطرنج الكلاسيكي بكرواتيا، وسط مشاركة 174 لاعبا، من دول (ليبيا، كرواتيا، أميركا، بلجيكا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، ألبانيا، بولندا، النرويج، الهند، مدغشقر، أوكرانيا، وويلز).



جمع العر رصيده 6.5 نقطة من 9 جولات، وأبرز نتائجه فوزه على مولينكو تصنيف 2290، وأيضا على سالي سرديان تصنيف 2411، كما فاز على بيركا أنا تصنيف 2181، وعلى أماندا أفيكا تصنيف 2253.

كما لعب أيضا على الطاولة رقم 1 ضد بطل البطولة، وخسر العر في جولتين إحداها كانت أمام اللاعب الدولي بالاك مالادين صاحب التصنيف 2525.

وبعد هذه النتائج زاد علي العر 57 نقطة، ليصبح تصنيفه 2102 نقطة، وفي بطولة الشطرنج الخاطف التي شهدت مشاركة 64 لاعبا، جاء العر في الترتيب 26 برصيد 6 نقاط من 11 جولة.