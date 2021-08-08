كليمنتي يطير بقائمة منتخب ليبيا المثيرة إلى تركيا.. السبت

مباراة منتخب ليبيا أمام السودان في تصفيات البطولة العربية. (أرشيفية - إنترنت)

تغادر بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، السبت المقبل، إلى تركيا، للدخول في معسكر خارجي، لمدة أسبوعين، وذلك استعدادًا للتصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة بقطر 2022.

كان الإسباني خافيير كليمنتي، المدير الفني للمنتخب الليبي، اختار 26 لاعبًا للمعسكر، وقد خلت القائمة من أبرز لاعبي الفرق الليبية، من بينهم مهاجم الأهلي طرابلس أنيس السلتوا الذي قدَّم مستويات جيدة هذا الموسم.

أيضًا شمل الاستبعاد الشاب عبدالسلام الكوت الذي قدم مستوى رائعًا مع فريق الأخضر، بجانب ربيع الشادي ومنصور رزق وعبدالله داقو وإسماعيل التاجوري وبالتمر وعبدالعزيز الصويعي والعباسي.

الاختيارات أثارت ردود فعل سلبية في العديد من الأوساط الرياضية، خصوصًا عدم استدعاء اللاعبين الشباب الذين بروزا خلال الموسم في العديد من المراكز.