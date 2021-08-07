بالفيديو: الدوري الليبي الاستثنائي بين ركلة ترجيح المليون دولار وتصويبة الاتحاد الحاسمة

تتويج فريق الاتحاد بالدوري الليبي. (إنترنت)

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد» درع الدوري الليبي لموسم 2020-2021، بعد الفوز على نظيره «الأهلي طرابلس» بركلات الترجيح (6-5) في المباراة التي أُقيمت بينهما، الجمعة، على ملعب طرابلس الدولي.

حسم التعادل السلبي الوقت الأصلي من مباراة «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في وجه «الاتحاد» بنتيجة (6-5) ليتوّج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

أهدر ركلات الترجيح في «الاتحاد» كل من علي العامري وصهيب بن سليمان، وسجل محمد المنير، ومعاذ عيسى، وغازي العيادي، وعبدالعاطي العباسي، وعبدالعزيز الصويعي، ومحمد زعبيه، وكان الأخير صاحب التصويبة الحاسمة لنيل اللقب.

بينما أهدر للأهلي طرابلس المهاجم المصري حسام حسن، الذي حضر من نادي سموحة خلال فترة القيد الشتوي، لمدة أربعة أشهر مقابل مليون دولار، بجانب زميله في سموحة الجناح الدولي الليبي محمد الترهوني، ومنصور رزق، في حين سجل كل من محمد الغنودي، ومحمود عكاشة، وأنيس سلتو، ووسام أبوسنية، ومحمد اشتيوي.