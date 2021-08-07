احتفالات «الاتحاد» تخترق ساعات الحظر في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 07 أغسطس 2021, 06:37 مساء
احتفالات جماهير الاتحاد بالدوري الليبي. (إنترنت)

توج فريق «الاتحاد»، أمس الجمعة، ببطولة الدوري الليبي لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021، رقم 17 في تاريخ النادي، بعد الفوز بركلات الترجيح على «الأهلي طرابلس» (6/5)، بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل السلبي، وقد عمت الليلة الماضية العاصمة الأفراح من جماهير نادي «الاتحاد»، وفي عديد المدن الليبية، رغم سريان وقت الحظر في ليبيا.

غموض الهبوط
لجنة المسابقات برئاسة حسين البوسيفي وصلت بالدوري إلى بر الأمان، رغم العراقيل والمشاكل التي صاحبت المسابقة، ويحسب لها النجاح في انتهاء هذا الموسم قبل الموعد المحدد من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

الدوري الليبي شارك فيه 24 فريقًا، قسمت على مجموعتين كل مجموعة بها 12 فريقًا، وإذا ما طبق الهبوط هذا الموسم، سيكون عدد فرق الدوري الممتاز الموسم المقبل 20 فريقًا، بحسب تصريحات رئيس الاتحاد الليبي عبد الحكيم الشلماني، الذي لم يحسم الهبوط هذا الموسم من عدمه.

وقد هبط هذا الموسم أربعة فرق، وهي «الأنوار» و«نجوم أجدابيا» من المجموعة الأولى، و«رفيق» و«الوحدة» من المجموعة الثانية, وقد تم تسجيل 559 هدفًا خلال هذا الموسم من 42 أسبوعًا، إضافة إلى الدورين نصف النهائي والنهائي.

سجل الهدفين
سجل عبدالرحمن العمامي لاعب «الأخضر» 10 أهداف، أيضا الصومالي باكايوكو لاعب «الأنوار»، وأنس المصراتي لاعب «الهلال»، وفيصل البدري لاعب «الهلال»، و7 أهداف لأنس الورفلي، وأحمد القديري، ومعتز المهدي، وسجل المعتصم بوشناف 7 أهداف بواقع 5 مع «أبوسليم» وهدفين مع «المدينة».

تسجيل أول ثلاثية هذا الموسم كانت للاعب «المحلة» الهادي اعماره، ويتشكل الموسم المقبل، بحسب تصريحات رئيس اتحاد الكرة، من 20 فريقًا، وهناك محاولات من بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلغاء الهبوط هذا الموسم، كما أن دوري الموسم الجديد سيكون من مجموعة واحدة، وينطلق في الأول من أكتوبر المقبل.

المشاركة الأفريقية
فريق «الاتحاد» المتوج ببطولة الدوري للموسم الرياضي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا للموسم المقبل (2021-2022)، أما فريق «الأهلي طرابلس»، فسيشارك في بطولة «الكونفدرالية»، بعدما حل وصيفًا في الدوري الليبي الممتاز.

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