الاتحاد الليبي للطب الرياضي يتحرك لحماية حياة اللاعبين

محمد راشد. (أرشيفية - إنترنت)

أعلن رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي، محمد راشد، توقيع بروتوكول بين وزارة الرياضة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بمنع سفر أي فريق أو منتخب لأي دولة، خاصة في أفريقيا، إلا بعد القيام بالتطعيمات اللازمة حفاظًا على صحة كل الوفود الرياضية، كما أنه لن يتم تكليف أي طبيب أو مرافق طبي لأي اتحاد، إلا بعد التنسيق مع اتحاد الطب الرياضي.

وقال راشد في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، «إن الاتحاد العام للطب الرياضي سبق وأن عمم منشورًا قديمًا لجميع الاتحادات الرياضية باستعداده لتقديم المشورة الطبية وتكليف الأطباء والمرافقين الطبيين، لكن للأسف بعض الاتحادات لم تتعاون معنا».