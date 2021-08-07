مفاجآت مذهلة في قائمة كليمنتي قبل معسكر المنتخب الليبي بتركيا

خافيير كليمنتي. (إنترنت)

اختار الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي 26 لاعبًا للدخول في معسكر إعداد بتركيا، على أن يبدأ في الرابع عشر من شهر أغسطس الجاري وينتهي في الـ28 منه.

ضمت القائمة كلًا من محمد نشنوش ومراد الوحشي ومعاذ اللافي وسند الورفلي والمعتصم بالله الصبو وعلي سلامة وأحمد التربي وعلي يوسف ومحمد المنير ومحمد الترهوني والطاهر بن عامر وعبدالله الشريف وفيصل البدري وعمر الخوجة ومحمد التهامي ومحمد الجورني وأيمن عمير والسنوسي الهادي ومؤيد اللافي والمعتصم بالله المصراتي وحمدو الهوني ونور الدين القليب ومحمد صوله ومحمد الطبال ومحمد زعبية ومعاذ عيسى.

وقد خلت القائمة من عديد الأسماء من بينهم أنيس سلتو الذي قدَّم مستويات جيدة هذا الموسم والشاب عبدالسلام الكوت الذي قدم مستوي جيدًا مع فريق الأخضر وربيع الشادي ومنصور رزق وعبدالله داقو وإسماعيل التاجوري وبالتمر وعبدالعزيز الصويعي.