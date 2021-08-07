تأجيل عربية الطائرة للناشئين بعد انتهاء معسكر مصراتة

منتخب ليبيا للكرة الطائرة ناشئين. (فيسبوك)

وجَّه الاتحاد العربي للكرة الطائرة خطابًا إلى الاتحادات المنضوية تحت قيادته ليحيطها علمًا بتأجيل البطولة الـ16 للمنتخبات العربية للناشئين للكرة الطائرة مواليد 2003، والتي كان من المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 5 إلى 16 أغسطس الجاري.

وجاء التأجيل لتقام العام المقبل 2022، بسبب اعتذار عدد من المنتخبات عن المشاركة، بسبب تفشى وباء (كوفيد-19)، وتحديدًا في تونس هذه الأيام، وسيعلن عن الموعد الجديد للبطولة في حينه.

يُشار إلى أن منتخب ليبيا للكرة الطائرة للشباب، كان ضمن المشاركين في البطولة، ودخل في معسكر استعدادي بمدينة مصراتة.