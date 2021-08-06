الفرحة تغمر عددا من الشخصيات الرياضية بعد تتويج الاتحاد بلقب الدوري الممتاز

فريق الاتحاد. (المركز الإعلامي)

عبرت بعض الشخصيات الرياضية، عن سعادتها بتتويج نادي الاتحاد، بلقب الدوري الليبي لهذا العام (2020-2021).

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في التتويج بلقب الدوري الليبي الممتازن بعد الفوز على نظيره الأهلي طرابلس بركلات الترجيح (6-5) في المباراة التي أُقيمت بينهما، على ملعب طرابلس الدولي.

محمد سالم حمودة، مدير الكرة السابق بنادي الاتحاد، كتب على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «ألف مبروك فوز الاتحاد بعد موسم صعب مقدما التهاني لكل الرياضيين وطاقم التدريب وإدارة النادي وأنهم سجلوا أسمائهم بأحرف من نور».

الصحفى الكبير خالد الديب، هنأ على صفحته الشخصية «فسيبوك» فريق الاتحاد بالفوز المستحق ببطولة الدوري، واعتبر أن اتحاد الكرة نظم الدوري بنجاح ودون مشاكل تذكر في حقل الغام رياضي.

وقال اللاعب السابق لفريق الاتحاد خالد المرغني، إن الكرة انصفت الاتحاد، مؤكدا زعامته في الدوري بهذه البطولة المستحقة.

محمد سالم حمودة. (إنترنت)

خالد المرغنى. (إنترنت)

خالد الديب. (إنترنت)