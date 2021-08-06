وزير الرياضة يهنئ الاتحاد بالتتويج بلقب الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 10:35 مساء
عبدالشفيع الجويفي، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

قدم عبدالشفيع الجويفي، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، التهنئة لنادي الاتحاد، بعد تتويجه بلقب الدوري الليبي لهذا العام، بعد مباراة جمعته مع فريق الأهلي طرابلس، بملعب طرابلس الدولي مساء هذا اليوم.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز موسم (2020-2021) بعد الفوز على نظيره الأهلي طرابلس بركلات الترجيح (6-5) في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب طرابلس الدولي.

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وأشاد وزير الرياضة بالحكومة، بأداء فريقى الأهلي طرابلس والاتحاد، معبراً بأنها كانت مباراة رائعة وقدموا فيها لاعبي الفريقين أداء مميز في هذا العرس الكروي الليبي.

وقدم وزير الرياضة الشكر والثناء لكل من ساهم في إنجاح الدوري الليبي الممتاز لهذا العام، رغم تحديات هذه المرحلة، سواء الاتحاد الليبى لكرة القدم، ولجنة المسابقات، وكل الجهات الأمنية التي ساهمت في تأمين كل المباريات في شتى ربوع الوطن.

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وقال عبدالشفيع الجويفي، إن الرياضة الليبية تشهد انتعاشا كبيرا في الآونة الأخيرة سواء في المسابقات المحلية أو مشاركة الفرق الليبية في المسابقات الخارجية.

واختتم الجويفي، أن وزارة الرياضة بالحكومة لن تتأخر في تقديم الدعم الكامل للاتحادات الرياضية المختلفة بالدولة الليبية، وذلك من أجل تنفيذ برامجها، للنهوض بالرياضة في ليبيا.

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