طاقم تدريب مصري لأكاديمية واسباك برشلونة بليبيا

طاقم تدريب مصري لأكاديمية واسباك برشلونه بليبيا. (إنترنت)

أكد رئيس أكاديمية واسباك برشلونة بليبيا، محمد حواس، عن وصول طاقم تدريب مصري إلى ليبيا يضم مدير أكاديمية المقاولون العرب ومدير أكاديمية نادي سموحة سابقا المدرب المصري محمد عاطف.

وأوضح محمد حواس، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن المدرب المصري محمد عاطف سيتولى صحبة مساعده محمود جمعة، مهمة المدير الفني الجديد لإدارة فروع الأكاديمية على مستوى ليبيا.

وأضاف "حواس" أن الأكاديميه تجهز لعدة مشاريع سترى النور قريبا وتعود بالنفع على المواهب الليبية وتدعم قطاع الناشئين بالأندية، ومن بينها انطلاق أكبر فروعها في مدينتي طرابلس وبنغازي.

وأشار رئيس أكاديمية واسباك برشلونه بليبيا، أن عدة أطقم تدريبيه من تونس ومصر ستصل إلى ليبيا لتولى مهمة الإشراف على هذه الفروع.

وفي أول تصريح للمدير الفني الكابتن محمد عاطف، عبر عن سعادتهُ بهذه التجربة، مؤكداً حرصه الشديد على مساعدة المواهب الليبية على التطور والعمل الجماعي، ومساعدة المؤسسات الرياضية على تطوير قطاعاتها.