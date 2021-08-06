رسميا.. الأهلي طرابلس يحجز مقعدا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية

فريق الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم المقبل (2021-2022)، بعدما حل وصيفا في الدوري الليبي الممتاز (2020-2021).

وفقد الأهلي طرابلس فرصة التتويج بالدوري الليبي الممتاز، بعدما خسر أمام نظيره الاتحاد الذي حمل اللقب، بركلات الترجيج (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف.

في المقابل تأهل فريق نادي الاتحاد، للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم المقبل (2021-2022)، بعدما توج بلقب الدوري الليبي الممتاز (2020-2021).

يذكر أن ليبيا كانت لها 4 مقاعد في البطولات الأفريقية بواقع فريقين في كل بطولة، قبل أن يتم تقليصهما إلى مقعدين بواقع مقعد في كل بطولة بداية من النسخة المقبلة بعد تراجع التصنيف في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي.