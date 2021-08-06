رسميا.. الاتحاد يتأهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد

فريق الاتحاد الليبي. (المركز الإعلامي)

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم المقبل (2021-2022)، بعدما توج بلقب الدوري الليبي الممتاز (2020-2021).

وتوج الاتحاد بلقب الدوري الليبي الممتاز للمرة الـ17 في تاريخه، وذلك بعدما حسم النهائي أمام نظيره الأهلي طرابلس بركلات الترجيج (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف.

يذكر أن ليبيا كانت لها 4 مقاعد في البطولات الأفريقية بواقع فريقين في كل بطولة، قبل أن يتم تقليصهما إلى مقعدين بواقع مقعد في كل بطولة بداية من النسخة المقبلة بعد تراجع التصنيف في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي.