بالفيديو.. الاتحاد يتوج بطلا للدوري الليبي الممتاز على حساب الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 06 أغسطس 2021, 09:29 مساء
فريق الاتحاد يتوج بالدوري الليبي الممتاز. (المركز الإعلامي)

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز موسم (2020-2021) بعد الفوز على نظيره الأهلي طرابلس بركلات الترجيح (6-5) في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب طرابلس الدولي.

وحسم التعادل السلبي الوقت الأصلي من مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في وجه الاتحاد بنتيجة (6-5) ليتوج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

أهدر ركلات الترجيح في الاتحاد كلا من علي العامري وصهيب بن سليمان، وسجل محمد المنير، ومعاذ عيسي، وغازي العيادي، وعبد العاطي العباسي، وعبد العزيز الصويعي، ومحمد زعبية.

بينما أهدر للأهلي حسام حسن، ومحمد الترهوني، ومنصور رزق، وسجل كلا من محمد الغنودي، ومحمود عكاشة، وأنيس السلتوا، ووسام أبوسنية، ومحمد أشتيوي.

وسلم كأس بطولة الدوري الليبي للموسم الرياضي (2020- 2021) رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، كما تم سلم القلائد الذهبية للفريق الفائز.

بهذه النتيجة، أصبح فريق الاتحاد، يمتلك في رصيده، 17 لقبا بالدوري الليبي الممتاز، فيما يمتلك الأهلي طرابلس 12 لقبا في تاريخه.

الأهلي طرابلس كان قد تأهل للمباراة النهائية بفوزه على الأخضر بهدفين مقابل هدف، فيما جاء تأهل الاتحاد على حساب الأهلي بنغازي بهدف وحيد.

والتقى فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس هذا الموسم مرتين في مباريات المجموعة الثانية التي تصدرها العميد، حيث سيطر التعادل السلبي على مجريات المباراة الأولى بينما فاز الاتحاد في المباراة الثانية بهدفين مقابل هدف.

 

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