أمن طرابلس يوجه تحذيرا إلى الجماهير قبل انطلاق نهائي الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 05:40 مساء
مباراة «الاتحاد» أمام نظيره «الأهلي طرابلس» في نهائي الدوري الليبي. (إنترنت)

وجهت مديرية أمن طرابلس، تحذيرا إلى الجماهير، قبل انطلاق مباراة «الاتحاد» أمام نظيره «الأهلي طرابلس» في نهائي الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن يواجه «الاتحاد» نظيره «الأهلي طرابلس»، اليوم الجمعة، في تمام السابعة مساءً، لتحديد بطل النسخة الحالية من الدوري الممتاز، بعد تأهلهما للمباراة النهائية على حساب كل من «الأهلي بنغازي» و«الأخضر»، على التوالي.

وقالت مديرية أمن طرابلس، عبر حسابها على «فيسبوك»: «بعد قليل الحدث الأكبر لنهائي الكأس للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الذي سيجمع فريق الاتحاد أمام نظيره فريق الأهلي طرابلس».

وتابعت: «مديرية أمن طرابلس تحيطكم علما في إطار الإجراءات الوقائية الاحترازية في السيطرة على فيروس كورونا، فإن هناك مخاطر صحية لازالت باقية على الجماهير الرياضية عندما تتجمع بالمقاهي والأندية والصالات».

وأوضحت: «عليه.. يطلب من الجماهير الرياضية تطبيق مبدأ التباعد وعدم الاحتكاك ببعضها وتمنع التجمعات والاختلاط للجماهير الرياضية.. الزموا بيوتكم حفاظا على سلامتكم».

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