شاهد الآن.. تغطية قناة الوسط لـ «ديربي الحسم»: تحليلات وتقارير حصرية

تغطية قناة الوسط لـ «ديربي الحسم». (إنترنت)

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، نظيره الأهلي طرابلس، في تمام السابعة مساءً، على ملعب طرابلس الدولي، لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم (2020-2021).

وتأهل الاتحاد إلى هذه المباراة على حساب نظيره الأهلي بنغازي في مباراة نصف النهائي بعد الفوز عليه بهدف دون رد، بينما تأهل فريق الأهلي طرابلس على حساب الأخضر بعد قلب الطاولة، والعودة من الخلف بهدفين مقابل هدف.

والتقى فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس هذا الموسم مرتين في مباريات المجموعة الثانية التي تصدرها العميد، حيث سيطر التعادل السلبي على مجريات المباراة الأولى، بينما فاز الاتحاد في المباراة الثانية بهدفين مقابل هدف.

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