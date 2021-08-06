أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي طرابلس والاتحاد في نهائي الدوري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 03:28 مساء
مباراة سابقة بين الاتحاد والأهلي طرابلس. (إنترنت)

تتجه أنظار عشَّاق الكرة الليبية، نحو ملعب طرابلس الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ7:00 مساءً بتوقيت ليبيا؛ لمتابعة موقعة نهائي الدوري الليبي الممتاز، بين الأهلي طرابلس ونظيره الاتحاد.

وشهد الدوري الليبي الممتاز على مدار تاريخه 3 مواجهات جمعت بين الأهلي طرابلس ونظيره الاتحاد، في المباراة النهائية لتحديد بطل الدوري.

أول لقاء يجمع الفريقين في الدوري الليبي الممتاز كان خلال الموسم الرياضي (1985-1986)، وانتهى بانتصار الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

ثاني لقاء بين الفريقين كان في الموسم الرياضي (1992-1993)، ونجح الأهلي طرابلس في الثأر من الاتحاد بالانتصار عليه بهدفين دون رد.

وتمكَّن الأهلي طرابلس من حسم المباراة الثالثة بينهما في نهائي الدوري، والذي كان في الموسم الرياضي (1993-1994)، وانتصر فيه الزعيم على العميد بهدف دون رد.

الأهلي طرابلس قد تأهل للمباراة النهائية بفوزه على الأخضر بهدفين مقابل هدف، فيما جاء تأهل الاتحاد على حساب الأهلي بنغازي بهدف وحيد.

يذكر أن الاتحاد سبق له التتويج بلقب الدوري 16 مرة، ويسعى للقب الـ17، فيما تُوج الأهلي طرابلس بالبطولة في 12 مرة، ويسعى إلى الـ13.

وتقابل الفريقان مرتين في دور المجموعات، تعادل في الأولى (الذهاب) بدون أهداف، وفاز الاتحاد في الإياب بهدفين مقابل هدف.

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