كليمنتي يشكو الإجهاد قبل بدء تصفيات كأس العالم

خافيير كليمنتي. (إنترنت)

كشف الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم عن تحضيرات المعسكر التدريبي لـ«فرسان المتوسط»، ضمن الاستعدادات لخوض غمار تصفيات كأس العالم، التي ستنطلق منافستها بداية من شهر سبتمبر المقبل، ولم يخفِ المدرب العجوز انزعاجه من الإرهاق والإجهاد الذي طال اللاعبين خلال مرحلة الاستعدادات لتصفيات المونديال، بسبب الضغط الأخير لمباريات الدوري الذي كان موسماً طويلاً وشاقاً.

وقال كليمنتي في تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل الإعلام المحلية: «لدى حضوري ومتابعتي مباراة فريقي الاتحاد والأهلي بنغازي في المربع الذهبي، لاحظت إرهاق اللاعبين، وضغط المباريات، خصوصاً أن الدوري سينتهي في السادس من شهر أغسطس الجاري، وأول مباراة للمنتخب ستكون في الأول من شهر سبتمبر المقبل، أمام الغابون، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة في قطر 2022».

وأضاف كليمنتي: «لابد في المستقبل القريب أن يكون هناك برنامج خاص بالدوري الليبي والمنتخب، وأتمنى ألا تتعارض تجهيزات المنتخب مع مباريات الدوري».

يذكر أن كليمنتي تولى تدريب المنتخب الوطني خلفاً للمدرب المونتنيغري زوران فيليوفيتش، بعد النتائج المخيبة التي سجلها المنتخب الوطني تحت قيادته خلال تصفيات أمم أفريقيا الأخيرة، وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم أعلن تعاقده مع المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، وعودته مجدداً لقيادة المنتخب الليبي خلال المرحلة المقبلة، مع انتهاء مرحلة المدرب المونتينغري زوران التي لم تدم طويلاً، وكانت مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام المنتخب السوداني ضمن تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب التي فقدها المنتخب الليبي بهدف لصفر في قطر أول اختبار للمدرب الجديد القديم كليمنتي.

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تحدي تصفيات المونديال

غير أن التحدي الأكبر والاختبار المهم أمام خافيير كليمنتي سيكون تصفيات كأس العالم لكرة القدم، التي ينتظر أن تنطلق منافساتها خلال شهر سبتمبر المقبل، والتي سيواجه خلالها منتخبات مصر وأنغولا والغابون، وتعد هذه هي التجربة الثانية للمدرب الإسباني مع «فرسان المتوسط» الذي تعود إليه الخبرة الإسبانية، بعد مضي ومرور قرابة الخمس سنوات، بعد تجربة أولى ناجحة استغرقت قرابة الثلاث سنوات، قاد خلالها كليمنتي المنتخب الليبي على ثلاث واجهات، وهي نهائيات الـ«شان» وتصفيات بطولة أمم أفريقيا والمونديال.

وتسلم المدرب الإسباني خافيير كليمنتي مهمة تدريب المنتخب الليبي الأول لكرة القدم لأول مرة خلال شهر نوفمبر العام 2013، وهو أول مدرب يمثل المدرسة التدريبية الإسبانية يتولى قيادة المنتخب، واستهل مسيرته مع الفريق الوطني بخوضه سلسلة من المباريات الودية الدولية، استعداداً لمشاركة الفريق الوطني في نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين «شان جنوب أفريقيا 2014»، حيث خاض المنتخب الليبي تحت قيادته أربع مباريات ودية دولية أمام كل من منتخبات النيجر وبنين ومالي وموزمبيق، وحقق أول انتصار مع المنتخب الليبي في ثاني مباراة ودية له كانت أمام منتخب بنين بهدف لصفر.

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قاد بعدها كليمنتي المنتخب في نهائيات الـ«شان» بملاعب جنوب أفريقيا، وتوج المنتخب الليبي بطلاً لها عقب فوزه على منتخب غانا بفضل ركلات الترجيح، ثم تولى قيادته المنتخب في تصفيات أمم أفريقيا التي غادرها مبكراً أمام منتخب رواندا، عقب تعادله سلبياً، وخسارته إياباً بثلاثية، ثم عاد ليقود المنتخب في تصفيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين العام 2015 التي غادر المنتخب الليبي منافساتها، بعد أن حل ثالثاً وأخيراً في تصفياتها، خلف منتخبي المغرب وتونس، كما قاد «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا للمرة الثانية، وجاء ثالثاً في مجموعته التي تصدرتها المغرب والرأس الأخضر وحلت ساوتومي رابعاً، كما قاد المنتخب خلال تصفيات كأس العالم، وتأهل إلى دور المجموعات، عقب إقصائه منتخب رواندا من الدور التمهيدي، كما قاد الفريق ضمن دور المجموعات لتصفيات المونديال أمام منتخبات الرأس الأخضر والكونغو الديمقرطية وتونس، وكانت مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية التي خسرها «الفرسان» برباعية وجرت في الثامن من شهر أكتوبر العام 2016 آخر مباراة للفريق الوطني تحت قيادة المدرب الإسباني خافيير كليمنتي.

وأقام الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، مؤتمراً صحفياً لتقديم المدرب الإسباني كليمنتي فور وصوله إلى مدينة بنغازي، استعداداً لقيادة المنتخب لولاية جديدة، وأكد الشلماني، خلال المؤتمر الصحفي، أن كليمنتي شخصية معروفة بالنسبة لليبيين وعمل بملاعب أفريقيا، وله تجربة ناجحة مع المنتخب الليبي استغرقت عدة سنوات، حيث توج مع المنتخب الوطني بلقب الـ«شان»، كما قاد المنتخب ضمن تصفيات المونديال، وأن اتحاد الكرة اختار عودة كليمنتي، خصوصاً في ظل الظروف والديون التي تحيط بالاتحاد الليبي، وقال الشلماني: «كليمنتي يعرفنا جيداً، وسبق أن تعامل معنا، ولهذا فالاختيار لم يكن عشوائياً، يحاول سباق الزمن للتعرف أكثر على اللاعبين».

من جانبه قال كليمنتي، خلال المؤتمر الخاص بتقديمه للإعلام: «سعيد بعودتي لليبيا من جديد، أعرف أن الليبيين يحبونني والمعاملة كانت مميزة بها، ولهذا وافقت على العودة على الفور، تنتظر تصفيات كأس العالم ومواجهات قوية أمام منتخبات مصر والغابون وأنغولا، وثقتي كبيرة في كل اللاعبين من أجل بذل جهد كبير للترشح، لا توجد مجموعة سهلة في كأس العالم، ومجموعتنا بها ثلاثة منتخبات قوية، وأمامنا أكثر من 50 لاعباً وسنقيمهم بشكل جيد، ليبيا لديها مواهب بكرة القدم، وتابعت عدداً من مباريات الدوري الممتاز، وسأواصل متابعة كل كبيرة وصغيرة بالكرة الليبية لإيجاد أفضل تشكيلة للمنتخب الوطني».