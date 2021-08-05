قرار رئاسي باحتساب الراحل أيمن النقريش شهيد واجب

اللاعب أيمن النقريش. (أرشيفية: الإنترنت)

اتخذ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، قرارا جديدا في واقعة وفاة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة أيمن النقريش، بمرض الملاريا، عقب مشاركته في بطولة أفريقيا الأخيرة بنيجيريا.

وأصدر «عبدالحميد الدبيبة» قراره رقم «215» باحتساب الراحل أيمن النقريش، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة شهيد واجب.

وأصدر عبدالحميد الدبيبة، اليوم تعليماته إلى وزير الصحة علي الزناتي، بفتح تحقيق في واقعة منع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة المصاب بالملاريا من ركوب طائرة جهاز الإسعاف الطائر، ونقل شخصين ليسا ضمن لاعبي المنتخب.

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كما أصدر النائب العام الصديق الصور، اليوم، أمر حبس بحق رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة على خلفية إصابة بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة بطفيلي الملاريا أثناء مشاركتهم ببطولة أفريقيا في نيجيريا.

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جاء ذلك بعد إصدار الصور تعليماته بضرورة «مباشرة التحقيقات بشأن الأسباب التي أدت إلى إصابة عناصر البعثة بالملاريا، بهدف تحديد المسؤولية القانونية المترتبة عن تبعة الإخلال بالواجبات التي تفرضها القوانين واللوائح الناظمة للصحة الوقائية»، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

والأسبوع الماضي، تسببت وفاة لاعب المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة أيمن النقريش، بمرض الملاريا، عقب مشاركته في بطولة أفريقيا الأخيرة بنيجيريا، والإصابات التي لحقت بعدد من لاعبي المنتخب، في مطالبات بضرورة التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين.

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