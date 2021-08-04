الشرع: رياضتنا لن تحقق أية إنجازات لأنها رهن التخبط والعشوائية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 09:18 مساء
نائب رئيس «الوحدة»، السابق عبدالعظيم الشرع. (إنترنت)

قال عبدالعظيم الشرع، نائب رئيس نادي «الوحدة» السابق، إننا ما زلنا  نخدع أنفسنا بأن لدينا رياضة، وأن الحقيقة عكس ذلك.

وأوضح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك«أن الحقيقة هي ليس لدينا رياضة بالمعنى الفعلي، وأن رياضتنا رهينة التخبط والعشوائية ولن تحقق أي إنجازات طالما أنها تدار وفق العقلية النفعية المصلحية.

وتساءل الشرع عن سر إحراز القطري معتز برشم قلادة ذهبية في ألعاب «طوكيو 2020»، مضيفًا: هل هي صدفة أم تخطيط؟ حيث إن هذا الرياضي أحرز برونزية في أولمبياد لندن 2012، ثم تدريجيًّا فضية في أولمبياد ريو 2016، وحاليًا ذهبية في ألعاب طوكيو 2020.

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