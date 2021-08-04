بالصور.. بيان رسمي بشأن نقل لاعبي منتخب الكرة المصغرة المصابين بالملاريا إلى إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 04:56 مساء
نقل لاعبي منتخب الكرة المصغرة المصابين بالملاريا إلى إيطاليا. (إنترنت)

توجَّه بعض من لاعبي المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة المصابين بالملاريا أثناء مشاركتهم بالبطولة الأفريقية بنيجيريا قبل قليل إلى العاصمة الإيطالية روما من أجل تلقي العلاج.

نشر جهاز الإسعاف الطائر الليبي، بيانًا رسميًا، حول توجه بعض من لاعبي المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة، المصابين بالملاريا، أثناء مشاركتهم بالبطولة الأفريقية بنيجيريا، إلى العاصمة الإيطالية روما من أجل تلقي العلاج.

وقال الجهاز في بيانه: «تابع بيان مكتب الإعلام بصمت تام ما دار من تناقل أخبار المنتخب ووضعهم الصحي الذي استغلته بعض الجهات ورجال الأعمال للدعاية لشخوصهم لذا وجب التوضيح.. إن لاعبي المنتخب تم نقلهم عن طريق جهاز الإسعاف الطائر في رحلتين منفصلتين إلى روما وليس القاهرة كما يروج».

وأوضح جهاز الإسعاف: «كان سبب التأخر في تنفيذ هذه الرحلات في عدم حصول اللاعبين على تصريح للعلاج بإيطاليا، وكان التدخل من السفارة الليبية بإيطاليا مثمرًا وساهم في الرحلة، ومن نقلوا إلى القاهرة هم 3 إداريين حسب الوارد إلينا وسنتواصل مع السفارة الليبية بالقاهرة».

نقل لاعبي منتخب الكرة المصغرة المصابين بالملاريا إلى إيطاليا. (إنترنت)
نقل لاعبي منتخب الكرة المصغرة المصابين بالملاريا إلى إيطاليا. (إنترنت)
نقل لاعبي منتخب الكرة المصغرة المصابين بالملاريا إلى إيطاليا. (إنترنت)
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