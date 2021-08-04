بعد ضربة الملاريا في نيجيريا.. تأجيل انتخابات اتحاد كرة القدم المصغرة

شعار اتحاد كرة القدم المصغرة. (فيسبوك)

أكد رئيس انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة محمود الطويل في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أنه تم تأجيل انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، عبر إيقاف تنفيذ مراحل العملية الانتخابية.

أيضًا شمل القرار تأجيل الجلسة الانتخابية التي كان مقررًا لها أن تُعقد بصالة فندق باب البحر بطرابلس في 14 أغسطس الجاري إلى موعد لاحق.



يأتي هذا بعد أن تعرَّضت بعثة المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم المصغرة للإصابة بالملاريا، خلال المشاركة في بطولة أفريقيا بنيجيريا، ما أدى إلى وفاة لاعب المنتخب أيمن النقريش، وتواجد آخرين تحت العلاج بالمصحات.