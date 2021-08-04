وصول لاعبي منتخب كرة القدم المصغرة المصابين بالملاريا إلى إيطاليا لبدء العلاج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 12:50 صباحا
نجوم منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة في رحلة العلاج. (صفحة اتحاد كرة القدم المصغرة عبر فيسبوك)

وصلت قبل قليل، إلى مطار روما طائرتا الإسعاف الليبي، وعلى متنهما لاعبو كرة القدم المصغرة المصابين بالملاريا، فى رحلة علاجية بإحدى مستشفيات العاصمة الإيطالية.

وقالت السفارة الليبية في ايطاليا، في بيان اليوم، إن وصول اللاعبين جاء تتويجا لجهودها وجهود الملحقية الصحية بالقنصلية العامة ميلانو، كما نشرت السفارة فيديو للحظة وصول اللاعبين.

وبحسب البيان، كان في استقبال اللاعبين، القنصل بالسفارة الليبية روما، يرافقه رئيس لجنة الجرحى.

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وأصيبت بعثة المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة بالملاريا، بعد المشاركة في بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة في نيجيريا، فيما توفى أحد الرياضيين وهو لاعب المنتخب الوطني أيمن عمر النقريش، نتيجة إصابته بمرض الملاريا، والذي نعاه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الخميس.

وفي وقت سابق أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، تعليمات عاجلة إلى الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية والأمنية بفتح تحقيق مع جميع المسؤولين عن سفر المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة إلى نيجيريا.

وطالب الشنطي بإجراء تحقيقات دقيقة، خاصةً حول صحة الإجراءات قبل سفر المنتخب للمشاركة في البطولة الأفريقية بدولة نيجيريا؛ حيث أصيبت البعثة هناك بمرض الملاريا، وتُوفي على إثرها اللاعب الدولي أيمن النقريش، على أن يتم متابعة التحقيقات وإعلانها في حينها.

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