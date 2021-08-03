صالح صولة يطالب اتحاد الكرة بالاستعانة بفرحات سالم للمنتخب الوطني

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 11:38 مساء
صالح صولة، نجم «الأهلي طرابلس» والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق. (إنترنت)

طالب صالح صولة، نجم «الأهلي طرابلس» والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، اتحاد الكرة بالاستعانة بالمدرب الوطني فرحات سالم، وجعله قريبًا من الأمور الفنية، واستشارته لخبرته الطويلة وكفاءته.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه يقترح على اتحاد الكرة تكليف المدرب الإسباني خافيير كلمنتي، الإشراف على منتخب الشباب، لأنه سيكون ذلك أفيد للكرة الليبية.

وقال إن سر نجاح المدرب الإنجليزي رون برادلي مع المنتخب الليبي في نهاية السبعينات، هو قيامه باختيار لاعبين صغار في السن كانوا يمثلون المنتخب الليبي المدرسي، وإنه مدين فنيًّا لبرادلي الذي غير مركزه في اللعب من لاعب وسط ووضعه مدافعًا، وهو ما وجد نفسه فيه أفضل من خط الوسط.

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