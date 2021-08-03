استمرار معاناة منتخب «الكرة المصغرة»

أزمة منتخب «الكرة المصغرة». (إنترنت)

كشف رئيس الاتحاد الفرعي بطرابلس، عبدالحكيم محمد سويد، استمرار أزمة سفر أعضاء منتخب كرة القدم المصغرة إلى إيطاليا، بسبب تعثر الحجز في المستشفيات المنتظر العلاج في ساحاتها هناك، المتخصصة في الأمراض المزمنة، بعد تعطيل عمليات الحجز.

وقال سويد إن سبعة من عناصر المنتخب وحكامًا وإداريين، بجانب المسؤول الصحي للبعثة، سافروا صباح اليوم على متن رحلة عادية إلى مصر للعلاج بدعوة عاجلة من رجال أعمال ليبيين.

وأضاف أن باقي عناصر المنتخب موجودون في الفندق في انتظار السفر أكثر من أربعة أيام، حيث فضلوا الانتظار للسفر إلى إيطاليا، موضحًا أن لهم كامل الحرية للسفر إلى مصر رفقة زملائهم، ولكنهم يفضلون السفر إلى إيطاليا، مشيرًا إلى أن الدعوة مفتوحة لهم في أي وقت لإتمام إجراءات سفرهم.

وعن موضوع العلاج في إيطاليا والتأخير في السفر، قال: «كل يوم مسؤول الرياضة يؤكد لنا اليوم، ولا يوجد أي جديد.. ودفعنا التفويض المالي للمستشفى، وفي انتظار الرد».

وأوضح: «مع العلم أن هناك طائرة خاصة من رجال الأعمال مستوفاة الإجراءات لنقلهم،ولكن لم تجد إذنًا من الحكومة الليبة حتى الآن».

وعن عدد المصابين بعدوى الملاريا، أشار إلى أن هناك نحو 20 شخصًا، تم سفر نحو سبعة، وفي انتظار سفر الباقي، مؤكدًا أهمية الإسراع في السفر وحل هذه الإشكالية لسلامة المصابين من أي مضاعفات أخرى.

أزمة منتخب «الكرة المصغرة». (إنترنت)