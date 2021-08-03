استمرار معاناة منتخب «الكرة المصغرة»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 10:34 مساء
أزمة منتخب «الكرة المصغرة». (إنترنت)

كشف رئيس الاتحاد الفرعي بطرابلس، عبدالحكيم محمد سويد، استمرار أزمة سفر أعضاء منتخب كرة القدم المصغرة إلى إيطاليا، بسبب تعثر الحجز في المستشفيات المنتظر العلاج في ساحاتها هناك، المتخصصة في الأمراض المزمنة، بعد تعطيل عمليات الحجز.

وقال سويد إن سبعة من عناصر المنتخب وحكامًا وإداريين، بجانب المسؤول الصحي للبعثة، سافروا صباح اليوم على متن رحلة عادية إلى مصر للعلاج بدعوة عاجلة من رجال أعمال ليبيين.

وأضاف أن باقي عناصر المنتخب موجودون في الفندق في انتظار السفر أكثر من أربعة أيام، حيث فضلوا الانتظار للسفر إلى إيطاليا، موضحًا أن لهم كامل الحرية للسفر إلى مصر رفقة زملائهم، ولكنهم يفضلون السفر إلى إيطاليا، مشيرًا إلى أن الدعوة مفتوحة لهم في أي وقت لإتمام إجراءات سفرهم.

وعن موضوع العلاج في إيطاليا والتأخير في السفر، قال: «كل يوم مسؤول الرياضة يؤكد لنا اليوم، ولا يوجد أي جديد.. ودفعنا التفويض المالي للمستشفى، وفي انتظار الرد».

وأوضح: «مع العلم أن هناك طائرة خاصة من رجال الأعمال مستوفاة الإجراءات لنقلهم،ولكن لم تجد إذنًا من الحكومة الليبة حتى الآن».

وعن عدد المصابين  بعدوى الملاريا، أشار إلى أن هناك نحو 20 شخصًا، تم سفر نحو سبعة، وفي انتظار سفر الباقي، مؤكدًا أهمية الإسراع في السفر وحل هذه الإشكالية لسلامة المصابين من أي مضاعفات أخرى.

أزمة منتخب «الكرة المصغرة». (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدعية عامة: حاكم نيويورك تحرش بعديد النساء
دولى
اندلاع حرائق جديدة في اليونان وإخلاء بلدات (فيديو)
دولى
سليمان الحراري: دون توحيد المؤسسة العسكرية لن تنجح الانتخابات
ليبيا
الرقابة الإدارية تتدخل بتحقيقات عاجلة ودقيقة في أزمة ملاريا منتخب الكرة المصغرة ...
رياضة محلية
الصين: السلطات في ووهان ستُخضع جميع سكّانها لفحوص كورونا من جديد
دولى
«غوغل» تكشف عن نموذج جديد من هواتف «بيكسل»
علوم وتكنولوجيا
القبض على مواطن يغسل المفروشات والسيارات بمحطة توليد كهرباء ببنغازي
ليبيا
«الكهرباء»: الوحدة السادسة بمحطة غرب طرابلس البخارية وصلت مرحلة التجارب ...
ليبيا
رسميا.. «يوفنتوس» يبقي كيليني عامين
رياضة عالمية
حاكم لاتسيو الإيطالية: نتعرض لـ«أخطر هجوم إرهابي إلكتروني» عطل تلقي لقاحات ...
دولى
دراسة: 30% من العمال الأوروبيين لا يمكنهم تحمل نفقات إجازة لمدة أسبوع
اقتصاد
«برشلونة» ينهي اتفاق التجديد مع ميسي
رياضة عالمية
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
بالصور.. استمرار الإصلاحات في مسار «تازربو – بنغازي» بالنهر الصناعي
ليبيا
عقيلة صالح: من الطبيعي ألا يترشح للرئاسة المحكوم عليه من الجنائية الدولية
ليبيا
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
عقيلة منتقدا شرط الأبوين الليبيين للترشح للرئاسة: هذا يخالف الشرع والقانون
ليبيا
النائب الشويهدي يطالب بأن يكون العسكري مستقيلا قبل ترشحه للرئاسة بسنتين
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة طبيعية «مبتكرة» للتخلص من الصداع النصفي