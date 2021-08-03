الكوت ينهي تجربته مع «الأخضر»

المدافع المهدي الكوت. (إنترنت)

أعلن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأخضر»، المدافع المهدي الكوت، انتهاء رحلته مع الفريق، بعد نهاية هذا الموسم من الدوري الليبي الممتاز.

وكانت إدارة نادي «الأخضر»، تعاقدت مع «الكوت» في أبريل الماضي، قادمًا من الدوري التونسي.

وقال الكوت في تصريحات صحفية إن موسمة مع «الأخضر» كان ناجحًا جدًّا، مشيرًا إلى أن الفريق قاتل إلى آخر لحظة، ونجح في التأهل بجدارة للرباعي.

وقدم اللاعب الشكر لجميع اللاعبين والطاقم الفني والإداري وجماهير «الأخضر» لوقوفهم معه خلال فترة تواجده في مدينة البيضاء.



ونجح الكوت صاحب الـ(22 عامًا) في التأقلم بشكل سريع مع «الأخضر» وقدم معه أداءً متميزًا توَّجه بالوصول لرباعي التتويج بعد اعتلاء قمة المجموعة الأولى.

وسبق للكوت أن لعب محليًّا مع «الأهلي طرابلس»، كما خاض تجارب احترافية في تونس رفقة «الاتحاد المنستيري» و«اتحاد تطاوين».

يذكر أن «الأخضر» أنهى دور المجموعات من الدوري الليبي الممتاز، متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 54 نقطة، كأكثر فريق جمعًا للنقاط في ليبيا، وخرج من نصف نهائي الدور الرباعي على يد «الأهلي طرابلس» بعد الخسارة في ملعب شهداء بنينا الدولي بهدفين مقابل هدف.