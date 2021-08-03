المدير الفني لاتحاد كرة القدم الليبي يختص «بوابة الوسط» بتفاصيل استقالته

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 04:59 مساء
محمد الشارف (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد الشارف الورفلي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أنه تقدَّم باستقالته من منصبه، منذ ثلاثة أيام، وتحديدًا في 31 يوليو الماضي.

وأضاف الورفلي قائلًا: «تقدمت باستقالتي، بسبب انتهاء المدة الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما أني لا أرغب في تجديد فترة عملي داخل اتحاد الكرة، من مبدأ إعطاء الفرص للجيل الحالي، وأخذ فرصة حقيقة لتقديم مزيد من الأفكار».

وأوضح «قررت الاكتفاء بالمدة التي قضيتها كمدير فني، رغم أن المستشار الفني للاتحاد الدولي (فيفا) طلب مني البقاء كمدير تعليمي».

يشار إلى أن الشارف قد أنجز العديد من المهام، من بينها تنظيم العديد من الدورات التدريبية المحلية والأفريقية على مستوى ليبيا، ولكل الاتحادات الفرعية دون استثناء، رغم الظروف التي مرت بها البلاد.

أيضًا توحيد منهجية العمل للرخصة (D وC) والتي أصبحت الرخصة (D) واجب الحصول عليها قبل التقديم لرخصة (C).

وعن الرخصة (A) قال الورفلي: «للأسف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لم يأذن للاتحاد الليبي للعمل بها، رغم تقديم المحتوى النظري والعملي للدورة، وهذا أمر خارج عن إرادتي كمدير فني، كما أنهيت جميع المراسلات الخاصة بالاتحاد الدولي والأفريقي وجميع المستندات التي تخص الجانب التعليمي، والمرسلة إلى الاتحاد الأفريقي والدولي، هي الآن بحوزة الاتحاد الليبي لكرة القدم».

وفي ختام حديثه قال الورفلي: «أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام لكل من عمل معي طيلة فترة عملي كمدير فني لاتحاد الكرة الليبي، والشكر أيضًا لجميع المحاضرين الذين كان لهم دور بارز في تأهيل العديد من المدربين والاتحادات الفرعية، والتي كان لها أيضا دور بارز في نجاح جميع الدورات، ولا ننسى الإعلام الرياضي ودوره المتميز وتغطيته الأحداث الرياضية، ومساهمته في نجاح جميع البرامج».

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