تفاصيل جديدة خاصة بنهائي الدوري الليبي بين قطبي العاصمة

مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس في الدوري. (فيسبوك)

حدَّدت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مكان إقامة مباراة التتويج بالدوري الممتاز للموسم الرياضي 2020 - 2021 والتي ستجمع الأهلي طرابلس والاتحاد، الجمعة المقبل، في نهائي الدوري الليبي الممتاز.

لجنة المسابقات اختارت ملعب طرابلس الدولي لهذه القمة وحددت موعد المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المحتمل أن يقود المباراة النهائية الحكم عبدالله الفضيل، في ظل عدم إعلان لجنة المسابقات لاسم الحكم بشكل رسمي، لكن كل المعطيات تؤكد أن حكم المباراة النهائية سيكون الحكم الوطني عبدالله الفضيل.

يشار إلى أن المباراة النهائية ستجمع قطبي العاصمة فريق الأهلي طرابلس الذي فاز في الدور النصف نهائي على فريق الأخضر بهدفين مقابل هدف، وفريق الاتحاد الذي فاز بدوره على فريق الأهلي بنغازي بنتيجة هدف دون ردّ.