تراتيب متأخرة للاعبي ليبيا في شطرنج السادات بمصر

منافسات شطرنجية السادات. (إنترنت)

جرت، أمس الإثنين، بمدينة المنوفية في مصر الجولة التاسعة والختامية لبطولة السادات الدولية السادسة للشطرنج والتي شهدت مشاركة أكثر من 150 لاعبا، وفي أبرز النتائج المسجلة فاز عبد الرحمن هشام تصنيف 2357 على حاتم الدسوقي تصنيف 2289، وتعادل يوسف الغزالي تصنيف 2187 مع أحمد علاء 2180، بينما فاز محمد أمير تصنيف 2358 على محمد ياسر 2165.

وجاءت نتائج لاعبي ليبيا في الجولة، لتشهد تعادل محمد أبورزيقة تصنيف 1996 مع المصري أشرف أمين تصنيف 2185، وفوز يوسف الحصادي 1958 على عبدالله عزت بالغياب، وخسارة علي المجبري 2005 أمام المصري ياسر المعتمد تصنيف 1924، وتعادل حميد العقورى تصنيفه 1801 مع حامد نبيل تصنيف 1290، كما فاز حسن المزوغي تصنيف 1930 على المصري محمد عبد المقصود بدون تصنيف، ومحمد المريمي على المصري محمد منجد تصنيف 1500.

وجاء الترتيب النهائي للبطولة، ليشهد تتويج المصري عبدالرحمن هشام تصنيف 2397 بكأس البطولة والميدالية الذهبية بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 9 جولات، ونال الفضية زميله أحمد علاء تصنيف 2180 برصيد 7.5 نقطة، تساوى بعدها أربعة لاعبين برصيد 7 نقاط لكل منهم، وبكسر التعادل نال محمد أمير البرونزية وجاء يوسف الغزالي رابعا وولاء ثروت خامسا وعبدالحميد الروسي سادسا.

وجاء لاعبو ليبيا في تراتيب متأخرة في البطولة وأفضلها محمد أبورزيقة 15، ويوسف الحصادي 18، وحسن المزوغي 42، ومحمد المريمي 45، وحميد العقوري 47، وعلي المجبري 50، ومحمد القداري 81.