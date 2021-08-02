ليبيا في الأولمبياد.. 57 مشاركة والنتيجة «صفر»

ليبيا تختتم مشاركتها بـ4 لاعبين في أولمبياد «طوكيو 2020». (إنترنت)

اختُتمت المشاركة الليبية في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، دون أي تتويج أو الحصول على أية قلائد منذ أول مشاركة ليبيا في دورات الألعاب الرياضية، التي بدأت في أولمبياد «طوكيو 1964».

وفي دورة أولمبياد «طوكيو 2020»، شاركت ليبيا بأربعة رياضيين، في ألعاب القوى والتجديف، والسباحة والجودو.

وجاءت النتائج النهائية للرياضيين الليبيين على النحو التالي:

في السباحة شارك السباح عدي حسونة في سباق 200 متر حرة وسجل 1.56.27 دقيقة، وجاء في الترتيب العام الـ39 والأخير.

وفي منافسات التجديف سجل المتسابق حسين قنبور 7.52.37 دقيقة، وجاء ترتيبه العام 28 من بين 32 متسابقًا، متقدمًا على السعودي حسين اليرزا والكويتي عبدالرحمن الفضيل والعراقي محمد الخفاجي.

وشارك في منافسات الجودو اللاعب الليبي علي عمر النايلي والمصنف 69 عالميًّا في وزن «+ 100 كلغۜ، ولكنه خرج من الأدوار الأولى بعد أن فقد مباراته أمام الروماني فلادوت المصنف 24 عالميًّا في زمن 56 ثانية، بعد أن تحصل منافسه على النقطة الكاملة 10/ 0. وجاء علي النايلي في الترتيب 17 صحبة خمسة رياضيين خرجوا من التصفيات الأولية.

وشاركت في ألعاب القوى هديل عبود في سباق 100 متر جري، وغادرت المنافسة من الأدوار الأولى، بعد أن جاءت خامس المجموعة الأولى بزمن 12.70 ثانية، مسجلة رقمًا شخصيًّا إلكترونيًّا، وجاءت هديل عبود في الترتيب العام 65 من بين 73 متسابقة.

وتعد هذه المشاركة هي الثالثة عشرة لليبيا في الدورات الأولمبية، حيث كانت أولى مشاركاتها أيضًا في أولمبياد طوكيو العام 1964، ولم تنقطع حتى اليوم، حيث جاءت المشاركة الليبية الأولى في الأولمبياد رمزية، من خلال حضور شخصيات رياضية فقط من دون رياضيين.

وضم أول وفد ليبي يشارك في الأولمبياد سالم شرميط رئيس اللجنة الأولمبية الليبية آنذاك وصالح دراويل، سليمان الفقيه حسن، نجم الدين كعبار، علي يحيى المنصوري وعمر العقوري.

ويعتبر عمر العقوري، أول مَن رفع علم ليبيا في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام 1964، وهو من الأسماء التي كان لها دور رئيسي في تأسيس اللجنة الأولمبية الليبية وكان عضوًا في أول مجلس لإدارتها العام 1962 .

وشهدت فعاليات أولمبياد مكسيكو العام 1968، المشاركة الفعلية الأولى لليبيا، بخوض العداء محمد خليفة الصويعي منافسات سباق 400 متر خلال الدورة. ويعد الصويعي من الأسماء الرياضية التي قدمت الكثير لبلاده، حيث كان أيضًا من مؤسسي فريق الجيش لكرة القدم 1965.

كما توج الصويعي، ببطولة ليبيا في سباق 400 متر و1500متر، ونجح عربيًا في تحقيق بطولة المغرب العربي التي نظمت في الجزائر العام 1967. وشارك الصويعي في عدة محافل قارية وعربية ودولية، إلى جانب تتويجه ببطولات ليبيا في الوثب الطويل والثلاثي العام 1973.

تعد مشاركة ليبيا في أولمبياد موسكو العام 1980، هي المشاركة الأكبر في تاريخها وذلك من خلال مشاركتها بعدد 32 رياضيًا، في ألعاب القوى والسباحة والأثقال والدراجات والكرة الطائرة. وشهدت هذه النسحة لأول مرة مشاركة العنصر النسائي من السباحتين والشقيقتين نادية وسعاد فيزاني، وكذلك مشاركة منتخب الكرة الطائرة لأول مرة.