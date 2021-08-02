تعرف على نتائج لاعبي ليبيا في الجولة الـ8 بشطرنجية السادات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 02 أغسطس 2021, 04:32 مساء
منافسات شطرنجية السادات. (إنترنت)

واصل المصري عبدالرحمن هاشم، صدارته بطولة السادات للشطرنج وبالعلامة الكاملة، 8 نقاط من 8 جولات، ويحتاج اليوم في الجولة الختامية إلى التعادل فقط ليتوج بكأس البطولة.

وجاء أقرب الملاحقين له أحمد علاء 7 نقاط، ويوسف الغزالي 6.5 نقطة، وحاتم الدسوقي 6.5 نقطة.

وجاءت نتائج لاعبي ليبيا في الجولة الـ8 كالتالي:

فوز محمد أبو رزيقة تصنيف 1996، على المصري حميد وفا 1718، وفوز محمد المريمي 2030 على المصري عبدالعزيز عمر 1273، وفوز محمد القادري 2030 على المصري محمد صبيح دون تصنيف.

وتعادل حسن المزوغي تصنيف 1930، مع المصري حميد تصنيف 1290، وخسارة حميد العقوري 1864، أمام المصري محمد صبحي دون تصنيف.

كما خسر علي المجبري 2005، أمام المصري توفيق مهدي تصنيف 1888، وخسارة حمدي العقوري 1801 أمام المصري هاني السيد 2104،
وخسارة يوسف الحصادي تصنيف 1958 أمام المصري عبدالحميد الروسي تصنيف 2165.

وفي مباريات الجولة التاسعة، يلتقي المتصدر عبد الرحمن هاشم برصيد 8 نقاط وتصنيفه 2357، مع حاتم الدسوقي تصنيف 2289 ورصيده 6.5 نقطة، ويوسف الغزالي تصنيف 2187 ورصيده 6.5 نقطة، يتبارى مع أحمد علاء 2180 برصيد 7 نقاط. 

ومباريات لاعبو ليبيا في هذه الجولة كالتالي:

محمد أبورزيقة تصنيف 1996 وترتيبه 14، يلتقي المصري أشرف أمين تصنيف 2185، ويوسف الحصادي 1958، برصيد 5 نقاط يلتقي أشرف أمين تصنيف 2187 وعلي المجبري 2005، يلتقي المصري ياسر المعتمد تصنيف 1924، وحميد العقوري تصنيفه 1801، يلتقي حامد نبيل تصنيف 1290، وحسن المزوغي تصنيفه 1930، يلتقي المصري محمد عبد المقصود دون تصنيف، ومحمد المريمي دون تصنيف يتبارى مع المصري محمد منجد تصنيف 1500.

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