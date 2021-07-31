إيطاليا تؤزم علاج منتخب الكرة المصغرة.. ومصر أو تركيا أقرب بديل خلال ساعات.. وحالة واحدة حرجة

أحد نجوم منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة في رحلة العلاج. (صفحة اتحاد كرة القدم المصغرة عبر فيسبوك)

لازالت مشكلة سفر أعضاء بعثة منتخب كرة القدم مصغرة إلى إيطاليا تواجه عراقيل من جانب السلطات الإيطالية، فضلًا عن تعثر الحجز في المستشفيات المنتظر العلاج في ساحاتها هناك، والمتخصصة في الأمراض المزمنة، بعد تعطيل عمليات الحجز.

ورغم حل مشكلة تصاريح الطيران، حسب المسؤول المشرف على رحلة العلاج إلى إيطاليا مصطفى الماقوري، إلا أن بعض العراقيل الإدارية في السفر لا زالت تبحث عن حلول.

وقال الماقوري في تصريح إلى «راديو المدينة» عبر برنامج «مقهى المدينة الرياضي» الذي يعده ويقدمه الإعلامي الهادي الغنائي: «إن 11 رياضيًا من أعضاء المنتخب متواجدون في انتظار سفرهم اليوم، وإن باقي أعضاء المنتخب سوف يتم استكمال إجراتهم غدًا الأحد، وإن الحالة الصحية في تحسن عدا رياضي واحد موجود حاليًا في المصحة».

وأضاف: «نحن في انتظار موافقة أحد المستشفيات الإيطالية المتخصصة لقبول عناصر المنتخب، وفي حال عدم الرد اليوم، سيكون هناك بديل للسفر إلى مصر أو تركيا للعلاج، وإن الطائرة المقلة جاهزة للإقلاع في أي وقت».

يشار إلى أن بعثة المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة أُصيبت بالملاريا، بعد المشاركة في بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة في نيجيريا، وأن لاعب المنتخب الوطني أيمن عمر النقريش توفي نتيجة إصابته بمرض الملاريا.