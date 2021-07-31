555 هدفا في 264 مباراة حصيلة الدوري الليبي قبل نصف النهائي الناري.. الأحد

شعار الأندية الأربعة المتنافسة في الدوري الليبي. (أرشيفية : الإنترنت)

تتجه الأنظار، غدًا الأحد، إلى ملعبي مصراتة وشهداء بنينا، لمتابعة مباراتي «الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» في ملعب مصراتة، بينما يستقبل ملعب شهداء بنينا مباراة «الأهلي طرابلس» و«الأخضر»، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت ليبيا.

الفرق الأربعة المشاركة في الدوري الرباعي، دوري التتويج، حظوظها متساوية، حيث وصل إلى الدور الرباعي من المجموعة الأولى فريقا «الأخضر» متصدر المجموعة، و«الأهلي بنغازي» وصيفًا، أما المجموعة الثانية فتصدرها «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» وصيفًا، في دوري شهد تسجيل 555 هدفًا في المجموعتين بعد إجراء 264 مباراة.

وفي حال انتهت أي مباراة بالتعادل، سيتم مباشرة اللجوء إلى الركلات الترجيحية، ولن يكون هناك أي وقت إضافي، بحسب تصريحات رئيس لجنة المسابقات حسين البوسيفي، أما المباراة النهائية فسوف يكون فيها وقت إضافي قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.

المتأهلان من المباراتين سليتقيان في المباراة النهائية، التي ستقام يوم 6 أغسطس المقبل، لتتويج بطل الدوري الليبي للموسم الرياضي 2020-2021.

وقد عينت لجنة التحكيم العامة الحكم يحيى العلمي لمباراة «الأهلي بنغازي» و«الاتحاد»، والحكم باسط شهوب لمباراة «الأخضر» و«الأهلي طرابلس».

رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني أكد من قبل أن دوري الموسم المقبل سيكون من 20 ناديًا من مجموعة واحدة، تتنافس على اللقب، ويصعد الموسم بعد المقبل فريقان، ويهبط أربعة فرق ليتكون الموسم بعد المقبل من 18 ناديًا.