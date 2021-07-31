بالصور: إسعاف طائر في رحلة علاج ملاريا نجوم الكرة المصغرة من مصحة صرمان إلى إيطاليا

نجوم منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة في رحلة العلاج. (صفحة اتحاد كرة القدم المصغرة عبر فيسبوك)

تتواصل المتابعة عن كثب في الأزمة الصحية التي لحقت بلاعبي منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة الذين أُصيبوا بمرض الملاريا، أثناء تمثيل منتخب بلادهم في بطولة أفريقيا بنيجيريا خلال شهر يوليو الماضي، ما أسفر عن وفاة زميلهم أيمن عمر النقريش.



وتسابقت صفحات التواصل الاجتماعي على متابعة الأزمة؛ حيث كشفت صفحة قناة 218 عن الاستعداد التام لنقل اللاعبين عبر الإسعاف الطائر إلى إيطاليا للعلاج بها، وذكر المكتب الإعلامي لجهاز الإسعاف الطائر أنه يستعد لتنفيذ رحلات علاجية لأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة المصابين بالملاريا للعلاج في إيطاليا، معلنًا أن الجهاز على أتم الاستعداد لتنفيذ الرحلات، في انتظار التصاريح الخاصة بعلاجهم.

في حين أكدت صفحة موقع «ريميسا» أن اللاعبين في طريقهم إلى إيطاليا، بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية، عبر تنسيق بين مجلس الوزراء والسفارة الليبية في روما؛ حيث جاء سفر اللاعبين من خلال رجال الأعمال بالمدينة الذين تكفّلوا بمصاريف العلاج كاملة، حيث تم التنسيق مع دولة إيطاليا لعلاج اللاعبين المصابين كهديةٍ لهم على ما قدّموه من نتائج طيبة للمنتخب الليبي، كما توجهوا بسيارات الإسعاف من مصحة صرمان الكبرى إلى المطار.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية ربيع خليفة أن وزارة الرياضة تتابع نتائج التحقيقات من قبل اللجنة المشكلة بقرار من وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي من أجل التحقيق بواقعة وفاة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة أيمن عمر النقريش.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة: «إن وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية قامت بتوفير كامل الدعم اللوجستي سواء معنويًا أوماديًا وذلك بتعليمات مباشرة من وزير الرياضة من حيث دفع رسوم الاشتراك في البطولة الأفريقية وأيضا تغطية مصاريف تذاكر السفر الخاصة ببعثة المنتخب الوطني، كذلك قام الوزير بالاطمئنان على بعثة الفريق بعد وصولها وتحديدًا مكان الإقامة من أجل توفير جميع سبل الراحة التامة للفريق حتي يقدم مستوى يليق بالدولة الليبية»، بحسب ما ذكرته صفحة وزارة الرياضة عبر «فيسبوك».

وأضاف: «لكن بعد الاستفسار عن مكان الإقامة تبين أن رسوم الاشتراك المدفوعة مسبقًا من قبل الوزارة شاملة أيضًا مصاريف الإقامة الخاصة بالبعثة وأن السلطات المعنية في نيجيريا هي من قامت بتوفير السكن لبعثة المنتخب الليبي».

ونوه الناطق باسم الوزارة إلى «أن المكان الذي شاهده الجميع عبر مقاطع الفيديو الموجود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجود فيه كل البعثات المشاركة في البطولة، وبعد التواصل مع السلطات المختصة هناك في نيجيريا من أجل تغيير مكان الإقامة قالوا إن هذا المكان المناسب نظرًا لظروف أمنية».

الناطق باسم وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، قال «إن الوزارة قامت بتقديم الدعم الكامل لبعثة الفريق، ولكن كان من المفترض أن تتحصل بعثة الفريق بالكامل على التحصينات الطبية من مرض الملاريا، وخصوصا أن نيجيريا من الدول المتواجد فيها هذا المرض؛ لكن للأسف مركز الرعاية الصحية الأولية وتحديدًا قسم الأمراض السارية والمتوطنة لم يقم بدوره اتجاه بعثة الفريق، رغم تواصل أعضاء البعثة معهم والذين أكدوا لهم عدم الحاجة للتطعيم، لذا نحمل المسؤولية كاملة على مكتب الرقابة الصحية بالمنافذ الموجودة في مختلف المنافذ؛ سواء الجوية أو البرية أو البحرية الذين لم يؤكدوا على وضع الفريق قبل مغادرته مطار طرابلس الدولي».

هذا وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، قائلًا، «إن هذه الحادثة لن تمر وسيحاسب كل مقصر وذلك وفق القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص وذلك بعد صدور نتائج التحقيقات من قبل اللجنة المشكلة بالخصوص»، كما طمأن الناطق الرسمي باسم الوزارة السادة المواطنين والوسط الرياضي في ليبيا عن حالة المصابين الآخرين من بعثة المنتخب الوطني بأنها في حالة مستقرة، مؤكدًا أنها تحظى برعاية طبية كاملة، وأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يتواصل بشكل مستمر مع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي من أجل الاطمئنان على صحة أعضاء المنتخب، من أجل تقديم الدعم لهم؛ حيث تم التنسيق من أجل أخذ بعثة الفريق للعلاج خارج ليبيا وتحديدًا في إيطاليا.

نجوم منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة في رحلة العلاج. (صفحة اتحاد كرة القدم المصغرة عبر فيسبوك)

نجوم منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة في رحلة العلاج. (صفحة اتحاد كرة القدم المصغرة عبر فيسبوك)

نجوم منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة في رحلة العلاج. (صفحة اتحاد كرة القدم المصغرة عبر فيسبوك)

نجوم منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة في رحلة العلاج. (صفحة اتحاد كرة القدم المصغرة عبر فيسبوك)

نجوم منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة في رحلة العلاج. (صفحة اتحاد كرة القدم المصغرة عبر فيسبوك)