مواجهات مصرية-ليبية في شطرنجية السادات بعد فوزين وتعادل وخسارتين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 31 يوليو 2021, 11:41 صباحا
منافسات سابقة في الشطرنج. (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بمحافطة المنوفية في مصر، بطولة السادات السادسة للشطرنج، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد المصري للشطرنج، بمشاركة 150 لاعبًا، وأُقيمت أمس، الجمعة الجولة السادسة للبطولة خاض خلالها لاعبو ليبيا 6 منافسات.

حقَّقت ليبيا الفوز في مباراتين عن طريق اللاعبين محمد أبورزيقة وحميد العقوري وتعادل علي المجبري ومحمد القادري، بينما خسر يوسف الحصادي وحسن المزوغي، وجاء ترتيب اللاعبين الليبيين بعد الجولة ليحصل محمد أبورزيقة على الترتيب 19 برصيد 4.5 نقطة، ويوسف الحصادي في الترتيب 22 برصيد 4 نقاط، ومحمد القادري في الترتيب 30 برصيد 4 نقاط، وعلي المجبري في الترتيب 39 برصيد 4 نقاط، وحميد العقوري في الترتيب 57 برصيد 3.5 نقطة، وحسن المزوغي في الترتيب 68 برصيد 3 نقاط.

ويقام اليوم، السبت، الجولة السابعة، محمد القادري تصنيف 1864 يلتقي المصري فؤاد محمد تصنيف 2014، ويوسف الحصادي تصنيف 1958 يتبارى مع المصري منصور عادل بدون تصنيف، وعلي المجبري تصنيف 2005 يواجه المصري مختار أمير تصنيف 1665، وحميد العقوري تصنيف 1801 مع المصري طارق عبدالله تصنيف 1402، وحسن المزوغي تصنيف 1930 مع المصري محمد البطش بدون تصنيف.

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