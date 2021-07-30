علي النائلي يودع أولمبياد طوكيو مبكرا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 يوليو 2021, 02:12 مساء
علي النائلي يودع أولمبياد طوكيو 2020. (إنترنت)

ودّع البطل الليبي علي عمر النائلي، منافسات لعبة الجودو في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، من الدور الـ32، على يد الروماني سيمو نيسكو.

وخرج النائلي من المنافسات مبكرًا بعد خسارةٍ كبيرةٍ على يد البطل الروماني في منافسات الجودو وزن زائد 100 كغم، بنتيجة عشر نقاط دون ردٍّ.

وبهذه الخسارة؛ تنتهي مشاركة البطل الليبي عمر النائلي في منافسات أولمبياد طوكيو 2020 والتي ودّعها مبكرًا دون أي إنجاز يُذكر.

يذكر أن ليبيا لم تحقق، في منافسات الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، أي إنجاز يُذكر، على مستوى الرياضات التي شاركت فيها حتى الآن، وهي التجديف والسباحة والجودو.

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