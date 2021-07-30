بعثة الأهلي طرابلس تصل بنغازي لمواجهة الأخضر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 30 يوليو 2021, 01:59 مساء
بعثة الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

وصلت بعثة فريق الأهلي طرابلس، مساء أمس الخميس، إلى مدينة بنغازي؛ استعدادًا لمواجهة نظيره الأخضر.

ويواجه الأهلي طرابلس نظيره فريق الأخضر، مساء الأحد المقبل، على ملعب شهداء بنينا، ضمن المربع الذهبي بالدوري.

وحظيت بعثة الأهلي طرابلس باستقبال كبير من قبل مشجعي فريق الأهلي طرابلس ومشجعي أندية النصر والهلال وبعض الشخصيات الرياضية والأمنية، وكذلك روابط بعض الأندية ومسؤولي الرياضة في مدينة بنغازي.

وعلى طول خط طريق مطار بنينا إلى الفندق، توافدات العديد من السيارات على جانبي الطريق مرحبة بحافلة بعثة الأهلي طرابلس، والتي وجدت صعوبة في بعض الأحيان في المرور.

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