بالصور.. الأهلي بنغازي يصل مصراتة وسط استقبال حافل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 29 يوليو 2021, 06:13 مساء
بعضة الأهلي بنغازي تصل مصراتة. (إنترنت)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، أمس إلى مدينة مصراتة، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة الاتحاد في نصف النهائي للدوري الليبي الممتاز.

وحظيت بعثة فريق الأهلي بنغازي، باستقبال كبير من مسؤولي الرياضية والأندية في مصراتة، كما كانت الجماهير حاضرة بقوة للاستقبال الفريق.

ويدخل الأهلي بنغازي اليوم في معسكر مغلق قبل اللقاء المرتقب يوم الأحد المقبل، مع فريق الاتحاد في دوري التتويج الدوري الرباعي.

وسيقود الفريق في هذا الدور المدرب ناصر الحضيري الذي كلفته إدارة النادي لتدريب الفريق خلفا للصربي ميودراق، الذي تم إقالته عقب النتائج الأخيرة للفريق.

بعضة الأهلي بنغازي تصل مصراتة. (إنترنت)
بعضة الأهلي بنغازي تصل مصراتة. (إنترنت)
بعضة الأهلي بنغازي تصل مصراتة. (إنترنت)
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