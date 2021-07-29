بالصور.. الطناشي يودع الملاعب وفريقه السويحلي بالدموع

محمد الطناشي. (نادي السويحلي عبر فيسبوك)

أعلن اللاعب محمد الطناشي، قائد فريق السويحلي لكرة القدم، اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة في الملاعب الليبية.

وخاض مدافع السويحلي الثلاثاء الماضي، آخر مباراة له بقميص السويحلي أمام الاتحاد، والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف في الجولة الـ22 والأخيرة، من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ولم يملك النجم الليبي السيطرة على مشاعره وبكى بعد انتهاء المباراة الأخيرة مع فريقه، وتم إهداء اللاعب درع نادي السويحلي التذكاري وشعار النادي العريق.

وبدأت مسيرة المدافع محمد الطناشي، مع فريق السويحلي ضمن صفوف فرق الفئات السنية بالنادي العام 1999، وتدرج سريعًا وبرز بمختلف فرق النادي وفئاته السنّية حتى وصل للفريق الأول العام 2006 ثم أصبح في المواسم الأخيرة، قائدًا للفريق.

وكانت أبرز محطاته هو قيادته السويحلي للدور السداسي لمرحلة التتويج باللقب في الموسم 2015 - 2016 والتي نال خلالها السويحلي المرتبة الثانية ووصيف بطل الدوري ليعلن الاعتزال ووضع حد لمسيرته الكروية الطويلة التي تواصلت على مدى 22 عامًا.

محمد الطناشي. (نادي السويحلي عبر فيسبوك)

محمد الطناشي. (نادي السويحلي عبر فيسبوك)

محمد الطناشي. (نادي السويحلي عبر فيسبوك)