ليبيان في الدورة الدولية لتأهيل المنظمين بالشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 29 يوليو 2021, 02:04 مساء
محمد السوري. (إنترنت)

يشارك الليبيان السوري الحراري، وابنه محمد السوري، في الدورة الدولية لتأهيل المنظمين في لعبة الشطرنج التي انطلقت أمس، عبر برنامج «زوم» وتتواصل ليوم السبت المقبل.

وينظم الدورة ويشرف عليها الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وباعتماد الاتحاد الدولي للشطرنج، ويحاضر فيها رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للشطرنج مهدي عبدالرحيم.

وسيُمنح جميع المشاركين شهادة مشاركة من الاتحاد الآسيوي للشطرنج، والمجتازون للامتحانات شهادة معتمدة من الاتحاد الدولي للشطرنج مع نورم منظم دولي.

ويتضمن برنامج الدورة المحاضرات التالية:

قوانين تنظيم الأحداث الدولية، وقوانين تنظيم الأحداث الدولية عبر الإنترنت، وقوانين تنظيم الأحداث الدولية للشطرنج الهجين، وإدارة الأحداث، وتنظيم الأحداث الدولية، وتقديم العطاءات وشروطها، والألقاب الدولية، والتصنيف.

يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي للشطرنج، كلّف هاشم النعمي، بتسجيل المحاضرات ونقلها للمشاركين على القناة الليبية باليوتيوب (بيدق سالك).

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