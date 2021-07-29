الإعلان عن الطاقم الفني الجديد الذي يقود الأهلي بنغازي في الرباعي الذهبي

فريق الأهلي بنغازي. (المركز الإعلامي)

أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي، تعيين المدرب الوطني ناصر الحضيري، لقيادة الفريق فنيًا، في مشواره بالدور الرباعي بالدوري الليبي الممتاز، بدلا من الصربي ميودراغ يسيتش.

الأهلي بنغازي كان قد أعلن إقالة المدرب الصربي ميودراغ يسيتش، بسبب حالة من الغضب التي سيطرت على إدارة وجماهير النادي بعد تراجع أداء ونتائج الفريق، خلال الفترة الأخيرة، خاصة منذ تولي ميودراغ المهمة، خلفًا لمواطنه أرسوف.

وكشف الأهلي بنغازي، أن أسطورة الأهلي بنغازي المدرب الوطني ونيس خير هو المساعد الأول للحضيري، والتونسي أنيس الباز المساعد الثاني، والمدرب الوطني أحمد العماري مدربًا لحراس المرمى.

يذكر أن رئيس الأهلي بنغازي، خالد السعيطي، أعلن في وقت سابق توقيع عقوبات صارمة ضد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب التراجع الكبير في مستوى اللاعبين بالمباريات الأخيرة، ما أدى إلى خسارتهم الترتيب الأول.

وقال النادي، خلال بيان أصدره، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مجلس إدارة الأهلي، قرر إيقاف مرتبات رياضيي الفريق وصرف المكافآت لحين إشعار آخر. وأوضح بيان الأهلي: «خصم قيمة راتب شهر من كامل رياضيي الفريق على ألا تقل عن 10.000 دينار ليبي طبقا للائحة الداخلية للفريق».

المدرب الوطني ناصر الحضيري. (إنترنت)