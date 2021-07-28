اختتام مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

نادي أبوسليم. (المركز الإعلامي)

أُسدل الستار اليوم الأربعاء، على آخر مباراتين في الدور الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021.

وأُقيمت المباراة الأولى بملعب طرابلس، وجمعت فريق أبوسليم ونظيره الاتحاد المصراتي، وانتهت بفوز الأول بهدف دون مقابل، سجله معتز بن حامد.

بهذه النتيجة اختتم فريق أبوسليم موسمه بـ30 نقطة في المركز الخامس، أما فريق الاتحاد المصراتي فأنهى مشواره في البطولة برصيد 32 نقطة في المركز الرابع.

وفي ملعب الزاوية انتهت مباراة الأولمبي والخمس بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، سجل للأولمبي مؤيد القمودي وأحمد الأجنف، وسجل هدف الخمس يعقوب عبدالله، من علامة جزاء.

بهذه النتيجة اختتم فريق الأولمبي موسمه في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، بينما أنهى الخمس مشواره في البطولة برصيد 23 نقطة بالمركز التاسع.

يذكر أن نتائج هذه الجولة جاءت كالتالي..

في المجموعة الأولى:

دارنس × الأخضر: صفر-2.

التحدى × الهلال: 3-1.

الأهلي بنغازي × خليج سرت: 1-3.

التعاون × الصداقة: صفر -2.

الأنوار × نجوم أجدابيا: 3-3.

النصر × شباب الجبل: 2-1.

في المجموعة الثانية:

الشط × المدينة: 1- صفر.

الأهلي طرابلس × رفيق: 2- صفر.

السويحلي × الاتحاد: صفر - صفر.

المحلة × الوحدة: 4 -1.

الأولمبي × الخمس: 2-1.

أبوسليم × الاتحد المصراتي: 1- صفر.

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مباريات الدوري الرباعي التي ستكون على النحو التالي:

الأخضر يستضيف الأهلي طرابلس يوم الأحد الموافق 1 من شهر أغسطس المقبل، الساعة 5:30 على ملعب بنينا.

الاتحاد يستضيف الأهلي بنغازي يوم الأحد الموافق 1 من شهر أغسطس المقبل، الساعة 5:30 على ملعب مصراتة.