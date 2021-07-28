عقوبات قاسية من الأهلي بنغازي ضد لاعبيه

لاعبو الأهلي بنغازي. (المركز الإعلامي)

أعلن نادي الأهلي بنغازي، برئاسة خالد السعيطي، توقيع عقوبات صارمة ضد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب التراجع الكبير في مستوى اللاعبين بالمباريات الأخيرة، ما أدى إلى خسارتهم الترتيب الأول.

وقال النادي، خلال بيان أصدره، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مجلس إدارة الأهلي، قرر إيقاف مرتبات رياضيي الفريق وصرف المكافآت لحين إشعار آخر.

وأوضح بيان الأهلي: «خصم قيمة راتب شهر من كامل رياضيي الفريق على ألا تقل عن 10.000 دينار ليبي طبقا للائحة الداخلية للفريق».

وأضاف البيان: «تصرف مكافأة قدرها 30 ألف دينار ليبي لكل رياضي حال تحقيق البطولة؛ طبقا للائحة الداخلية للفريق».

يذكر أن الأهلي بنغازي قد أعلن إقالة المدرب الصربي ميودراغ يسيتش، بسبب حالة من الغضب التي سيطرت على إدارة وجماهير النادي بعد تراجع أداء ونتائج الفريق، خلال الفترة الأخيرة، خاصة منذ تولي ميودراغ المهمة، خلفا لمواطنه أرسوف.

وخاض الأهلي أربع مباريات، تحت قيادة ميودراغ، حقق الفوز في مباراتين وخسر مثلهما وسجل خمسة أهداف، واستقبلت شباكه خمسة أخرى.

وفقد الأهلي مع المدرب الجديد صدارة المجموعة الأولى، وتأهل بالفعل إلى دور الرباعي للمنافسة على لقب الدوري، لكن كوصيف للأخضر الذي خطف الصدارة في الجولة الأخيرة.