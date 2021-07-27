الوسط الرياضي الليبي يودع الصحفي بشير البوسيفي

الصحفي بشير البوسيفي. (إنترنت)

فقد الوسط الرياضي والإعلامي الليبي فقيده المرحوم بشير البوسيفي، الذي انتقل إلى رحمة الله، بعد معاناة طويلة مع المرض، حيث كان يعانى من فشل كلوي.

ويعد الفقيد من الصحفيين المعروفين وترأس صحيفة النجم الرياضي الصادرة عن اتحاد الكرة الليبي في سنوات سابقة، وعمل باللجنة الثقافية بنادي الاتحاد لعدة سنوات وله إسهامات عديدة في عدة صحف رياضية ليبية وعمل في الإعلام الرياضي لأربعة عقود.

عدة شخصيات رياضية نعت الفقيد على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ووصفته بالإعلامي الخلوق وصاحب الحضور الاجتماعى الطيب.

أبوبكر باني المدرب واللاعب السابق المعروف وصف الفقيد بالصديق العزيز والإنسان الخدوم.

جمال الوخي الحارس السابق لفريق المدينة والمنتخب الوطني لكرة القدم، نعى الفقيد في منشور خاص مؤكدًا صدمة الوسط الرياضي برحليه.

أما الصحفي فيصل الأصبيعي، كتب: «رحل صاحب القلب الطيب والنقي الصحفي الرياضي المخضرم بشير البوسيفي.. كان رائعا وراقي في تعامله مع الأشخاص».