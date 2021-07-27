اليوم 5 مباريات جديدة في الأسبوع الـ22 من الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 02:12 مساء
جانب من تدريبات فريق النصر. (المركز الإعلامي)

يتجدد، اليوم الثلاثاء، منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بإقامة خمس مباريات في الأسبوع الـ22 والختامي للدوري.

على ملعب أجدابيا، يحل الصداقة ضيفًا على نظيره التعاون، بالمراقب جمال العريبي، وبملعب مدينة الأبيار، نجوم أجدابيا يحل ضيفًا على الأنوار بالمراقب فائز الجروشي.

وبملعب بنينا ببنغازي، النصر يلتقى شباب الجبل بالمراقب عادل العلمي، وبملعب زليتن، السويحلي يستضيف الاتحاد بالمراقب عبدالله أبوعصارة، وبملعب طرابلس، المحلة يلتقى الوحدة بالمراقب مصطفى عيسى.

وغدًا الأربعاء، تختتم الجولة الأخيره بمباراتي الأولمبي مع الخمس بملعب الزاوية بالمراقب محمد الأمين، وبملعب طرابلس أبوسليم يستضيف الاتحاد المصراتي بالمراقب صالح عمران.

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